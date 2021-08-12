Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için üçüncü kura çekildi
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Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için üçüncü kura çekildi

Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için üçüncü kura çekildi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında 3. kura çekimi yapıldı.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında 3. kura çekimi yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Abdullah Erin, kentteki aşılama oranlarında artış olduğunu ancak yeterli seviyeye henüz ulaşılamadığını söyledi.

Kent kırsalında 50 ayrı ekibin aşılama çalışması yürüttüğünü vurgulayan Erin, geçen haftaya göre vaka sayılarında artış eğiliminin gözlendiğini, yoğun bakımların doluluk oranının artmaya başladığını dile getirdi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybeden insan sayısının sıfırlanıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini anlatan Erin, "Kentimizde dün 8 kişi, virüs kaynaklı hayatını kaybetti. Vatandaşımızın salgın nedeniyle hayatını kaybetmediği yoğun bakımlarda tedavi görmediği bir ortamın tesis edilmesi için gayret ediyoruz. Bu rakamları söylememizin sebebi vatandaşlarımızın dikkatini artırmak içindir. Bugüne kadar gençlerimizi ve vatandaşlarımızı aşıya teşvik için farklı programlar yapıyoruz. Kampanyamız aşılama oranının yüzde 50'ye çıkarana kadar devam edecek. Aşılama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmakta. Aşılama hızımızı artırmamız gerekiyor. Son bir haftadaki aşı performansımız iyi görünüyor. Aşılama oranlarımız yükseliyor." diye konuştu.

Kentteki aşılama oranının günlük 20 bin civarında olduğunu aktaran Vali Erin, bu rakamın 2 kattan daha fazla artmasına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, kura çekilişini gerçekleştirdi.

Yapılan çekilişte 16 bin 868 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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