Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor
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Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor

Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki hastaneler dışında AVM, Organize Sanayi ve Evren Sanayi Sitesi, Balıklıgöl, Haşimiye Meydanı, Eyüp Peygamber Makamı, Valilik binası, Haliliye ile Karaköprü ilçelerindeki pazar yerlerinde mobil aşılama üniteleri oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, başta kamu çalışanları olmak üzere esnaf odaları, meslek kuruluşları ve tüm sivil toplum kuruluşlarını aşılama çalışmalarına destek olmaya çağırarak şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı, ülkemizi ve şehrimizi her anlamda derinden etkileyen salgına karşı, devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş ve aşı tedarikinde dünyanın sayılı devletleri arasında yerini almıştır. Devletimizin sağladığı bu imkanı biz de sağlık çalışanlarımızın fedakarlığıyla birleştirerek, il merkezimiz ve tüm ilçelerde aşıda randevu zorunluluğunu kaldırmış bulunuyoruz. Şehrin hemen her noktasında oluşturulan sabit ve mobil aşı ünitelerine başvuran vatandaşlarımız, anında aşılarını olarak salgın tehlikesinin bir an önce ortadan kalkmasına destek vermelidir. Aşı konusunda kesinlikle şüpheye ve tereddüde yer verilmemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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