- Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı Televizyon kablosu ile boğularak öldürüldü Yalnız yaşayan adam evinde kablo ile boğulmuş halde bulundu Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan adamın evde cesedi bulundu Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan adam, mahalleyi saran kötü...

ŞANLIURFA (İHA) - - Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı

Televizyon kablosu ile boğularak öldürüldü

Yalnız yaşayan adam evinde kablo ile boğulmuş halde bulundu

Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan adamın evde cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan adam, mahalleyi saran kötü kokular sonrası evinde televizyon kablosu ile boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ'ın yakınları, evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Çetindağ'ı odada hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis yaptığı ilk incelemede, Çetindağ'ın televizyon kablosu ile boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Çetindağ'ı kablo ile boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Bizim kimseyle bir sıkıntımız yok"

Öldürülen Mahmut Çetindağ'ın kardeşi esnaf Lamih Çetindağ, olayın cinayet olduğunu söyledi. Çetindağ, "Olay öğrendiğimiz kadarıyla cinayetmiş. Arkadaşlarıyla birlikte eve gelmişler. Evde çay içmişler. Daha sonra ne olmuşsa artık televizyon kablosu ile boğulmuş. Abim kendi halinde bir insandı. Herhangi bir şüphemizde yok" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.