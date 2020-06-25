Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynakların kafesleri yenilendi
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Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynakların kafesleri yenilendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların kafeslerinin bakım ve onarımı yapıldı.

Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynakların kafesleri yenilendi
25.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:02

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların kafeslerinin bakım ve onarımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şubesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve Birecik'te yaşamlarını sürdüren kelaynaklar, yürütülen çalışmalarla sıkı şekilde korunuyor.

Bu kapsamda Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonu'nda 2020 yılı bakım ve güncelleme çalışmaları kapsamında kelaynakların tel kafesinde çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında mevcut tüneme alanları yenilenerek, kafes içerisine yeni tünek alanları yapıldı.

Alana kelaynakların kafesten kolayca çıkabilmeleri için mekanizmalı salım penceresi ve havuz da yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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