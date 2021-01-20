Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
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Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

20.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:27
Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polislerce, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sınıflarda teorik olarak trafik kuralları anlatıldı.

Trafik kurallarının işlendiği çizgi filmlerin de yer aldığı eğitimin ardından çocuklara adlarına düzenlenmiş trafik dedektifi kimlik kartı ve düdük verildi.

Daha sonra uygulama alanına geçen çocuklar, polislerden yolun karşısına geçme, trafik ışıkları, kavşaklar, üst geçitleri kullanma gibi konularda bilgi aldı.

Buradaki akülü otomobillerin direksiyonuna da geçen çocuklar, park alanında otomobilleri kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitimin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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