Şanlıurfa'da koruma altındaki ceylanlar için havuz Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altındaki ceylanlar için su havuzları yapıldı.

Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altındaki ceylanlar için su havuzları yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şubesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar, yürütülen çalışmalarla korunuyor.

Bu kapsamda Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altına olan ceylanları için çalışama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında saha içinde ve dışındaki ceylanlar içinde su havuzları yapıldı.

Kaynak: AA