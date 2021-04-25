Şanlıurfa'da koruma altında olan "alaca sansar" görüldü
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Şanlıurfa'da koruma altında olan "alaca sansar" görüldü

Şanlıurfa'da koruma altında olan 'alaca sansar' görüldü
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir çiftçinin aracında koruma altında olan alaca sansar görüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir çiftçinin aracında koruma altında olan alaca sansar görüldü.

İlçe kırsalındaki Ayhan Mahallesi'nde çiftçilik yapan İlhami Ülgen, otomobilinden ses gelmesi üzerine aracını kontrol ettiğinde daha önce görmediği bir hayvan türüyle karşılaştı.

Hayvanı dikkatlice yakalayıp sağlık durumunu kontrol eden Ülgen, yaptığı araştırmada bunun bir alaca sansar olduğunu belirledi.

Ülgen, sansarı yemleyip suladıktan sonra doğaya saldı.

Bu arada, mahallede alaca sansar görülmesi ise heyecanla karşılandı.

Çiftçi Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanı gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek, "Neslinin tükenmekte olduğunu öğrenince çok üzüldük. Nesli tükenmesin isteriz. Çok güzel ve sevimli bir hayvan. Özellikle kuyruğunun yaklaşık yarım metre oluşu dikkatimizi çekti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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