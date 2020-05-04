Şanlıurfa'da koronayı yenen 5 kişi alkışlarla taburcu oldu
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Şanlıurfa'da koronayı yenen 5 kişi alkışlarla taburcu oldu

Şanlıurfa'da koronayı yenen 5 kişi alkışlarla taburcu oldu
04.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:08

Şanlıurfa'da koronayı yenen 5 kişi alkışlarla taburcu olduŞANLIURFA'da, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 5 kişi alkışlarla taburcu oldu.

Şanlıurfa'da koronayı yenen 5 kişi alkışlarla taburcu oldu

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 5 kişi alkışlarla taburcu oldu. Koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşayan hastalardan Mustafa Şıldır, maske takma ve sosyal mesafeyi korumanın önemini acı bir tecrübeyle anladığını söyledi.

Şanlıurfa'da eklem ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden ve burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 5 hasta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören 5 hasta, tedavilerinin ardından eski sağlığına kavuştu. Hastalık sürecinde zor anlar yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Sağlığına kavuşanlardan Mustafa Şıldır, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede 18 gün tedavi gördüğünü belirtti. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Şıldır, maske takma ve sosyal mesafeyi korumanın önemini acı bir tecrübeyle anladığını söyledi. Şıldır, sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Şanlıurfa'da koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta sayısı 98'e ulaştı.

Şanlıurfa'da koronayı yenen 5 kişi alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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