Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri toplantısı
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Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri toplantısı

Şanlıurfa'da koronavirüse karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.

16.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:48
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri toplantısı

Şanlıurfa'da koronavirüse karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Abdullah Erin başkanlığında, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, koronavirüsün önlenmesi için yayımlanan genelge ve talimatların büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini belirtti.

Virüse karşı dünyanın birçok ülkesinde sert tedbirler alındığını anımsatan Erin, şöyle devam etti:

"Ülke olarak bizde de bir risk var ancak Türkiye'de pandemi düzeyinde ulusal bir salgın hali ilan edilmedi. Sağlık açısından olağanüstü hal olarak anlayabileceğimiz pandemi halinde değiliz ama en kötü senaryoyu dikkate alarak, il genelinde ve ilçelerimizde hazırlıklarımızı yapmamız, Sağlık Bakanlığının ulusal çapta pandemi ilan etmesi halinde yapacağımız işlerin hepsinin planlanmış, tatbike hazır halde olması gerekiyor."

Erin, il genelinde koronavirüs tehlikesine karşı tüm sağlık kuruluşlarının konuyu yakından takip ettiğini ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürüttüğünü ifade etti.

Barış Pınarı Bölgesi'nde de tedbirler alındı

Şanlıurfa için en büyük riskin İran, Irak ve Suriye üzerinden gelebilecek virüslü vakalar olduğunu vurgulayan Vali Erin, Barış Pınarı Bölgesi'ne Haseki ve Rakka gibi Suriye tarafından giriş çıkışların durdurulduğunu, Türkiye'deki sınır kapılarından giriş çıkışlarda da ateş ölçerlerle kontrollerin yapıldığını kaydetti.

Barış Pınarı Bölgesine görevli olarak giriş çıkış yapan askerler dahil, tüm personelin Türkiye'ye geçişte mutlaka kontrol edilmesi talimatı veren Vali Erin, "Ben bile gidip gelsem mutlaka kontrol edilecek." ifadesini kullandı.

Vali Erin, umre ziyaretinden dönenlerin belirlenen illerde gözetim altına alındığını, daha önceden kente dönen kişilerin ise sağlık kuruluşlarınca takip edildiğini ve bu kişilere 14 gün kuralına uymaları, ziyaretçi kabul etmemeleri tavsiyesinde bulunulduğuna işaret etti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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