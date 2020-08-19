Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında esnaf ve vatandaşlar uyarılarak maske ile dezenfektan dağıtıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında esnaf ve vatandaşlar uyarılarak maske ile dezenfektan dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik toplumsal bilinci ve tedbirlere duyarlılığı canlı tutmak için başlatılan faaliyetler sürüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak'ın da katılımıyla düzenlenen ve 200 personelin katıldığı denetimlerde, yaya hareketinin en yoğun olduğu tarihi hanlar bölgesinde esnaf ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıldı.

Ekipler, uyardıkları esnaf ve vatandaşlara dezenfektan ile maske dağıttı.

Esnaf ise başta Vali Abdullah Erin olmak üzere, toplumsal bilinci canlı tutmak için büyük çaba sarf eden görevlilere ve sık sık denetlemelerde bulunan kolluk kuvvetleri ile sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA