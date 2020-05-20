Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
20.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:44

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin en işlek bölgelerinde stant kuran ekipler, kendi ürettikleri maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağı'nda kurdukları stantlarda maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyenin sunduğu hizmetlerden memnun olduğunu belirten vatandaşlar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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