Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

18.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:04
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar sırasında cadde ve sokakların detaylı olarak yıkandı, bina girişleri ve parklar dezenfekte edildi.

Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya'da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Yalçınkaya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında herkesin kurallara uymasını isteyerek, "En iyi ilaçlama, dezenfektan ve korunma evde kalınmasıdır. Bu işin sırrı temizlik su ve sabundur bir birimizden uzak duracağız bu zor zamanı hep birlikte atlatacağız inşallah." dedi.

Kaynak: AA

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