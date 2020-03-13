Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri GAP Havalimanı Belediye ekiplerin dezenfekte çalışması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında GAP Havalimanı'nda dezenfekte çalışması yaptı.

GAP Havalimanı

Belediye ekiplerin dezenfekte çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında GAP Havalimanı'nda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, Şanlıurfa'da devam eden dezenfekte çalışmaları insanların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve kapalı mekanlarda artırıldı. Bu kapsamda toplu taşıma araçları ve toplanma merkezleri, otogar ve diğer mekanlarda dezenfekte çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, GAP Havalimanı'nda dezenfekte çalışması yaptı.

Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yolcuların havalimanına giriş yaptığı güvenlik noktaları, bagaj teslim noktaları, danışma noktaları ve uçağa binmek için kullanılan kapılarda ve körüklerde detaylı çalışma yapıldı.

İç hatlar gelen giden, dış hatlar gelen yolcu bekleme salonları ile VIP salonunda çalışmalar, sabah saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: AA