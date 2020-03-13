Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında belediye ekipleri, cuma namazı öncesi ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, halkın sağlığı için gereken tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Baydilli, şunları kaydetti:

"Cuma namazı öncesi ekiplerimiz tarafından tüm camilerimizde dezenfekte çalışması yapıldı. Camilerimizin yanında ekiplerimiz halkımızın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumalarını ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar etmemelerini istiyoruz."

Kaynak: AA