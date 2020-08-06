Şanlıurfa'da korona virüse karşı en kapsamlı denetim başladı
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Şanlıurfa'da korona virüse karşı en kapsamlı denetim başladı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle tüm Türkiye'de korona virüs salgınını önlemeye yönelik en kapsamlı denetim, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başladı.

Şanlıurfa'da korona virüse karşı en kapsamlı denetim başladı
06.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:48

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle tüm Türkiye'de korona virüs salgınını önlemeye yönelik en kapsamlı denetim, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başladı. Şanlıurfa'da merkez ve ilçelerde eş zamanlı başlayan denetimlerde, polis, jandarma, zabıta ile gıda denetim ekipleri görev aldı.

Şanlıurfa'daki konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiciler, piknik alanları, parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanan denetimlere Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay ile birlikte katıldı. Maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatılması ve kontrollü sosyal hayatla birlikte ortaya çıkan rehavetin giderilmesini amaçlayan denetimlerin, duyarlılık seviyesi ciddi oranda yükselene kadar sıkı şekilde yapılacağı belirtiliyor.

"Korona virüsle mücadele sürüyor"

Yapılan denetimleri inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, maske, fiziki mesafe ve salgının önlenmesine yönelik alınması gereken diğer tedbirleri hatırlattı. Esen, "Amacımız, sağlık için hepimiz için vatandaşlarımızı uyarıcı, dikkatini çekici bir faaliyet ortaya koymak. Çünkü dünya çapında korona virüsle mücadele sanki kazanılmış gibi bir rehavet duygusu hakim olmuştu. Bu düşünceyi değiştirmek, korona virüsle mücadeleyi aynı şekilde devam ettiğini tüm topluma tekrar hatırlatmak için bugün tüm kesimlerimiz, polislerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gıda kontrol ekiplerimiz, sağlık çalışanlarımız ile tüm yaşam alanlarında denetimleri yapıyoruz" dedi.

Tüm Şanlıurfalılara öncelikle kendilerini ve toplumu korumak adına maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına riayet etme çağrısında bulunan Esen, toplu yerlerde bulunulmaması, konulmuş olan kurallara sonuna kadar uymaları çağrısında bulunarak, denetimlerde görev alan tüm personele teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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