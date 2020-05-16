Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri arttırıldı Şanlıurfa Valiliği, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere toplumun tüm kesimlerinin uyması adına daha sert tedbirler uygulanacağını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere toplumun tüm kesimlerinin uyması adına daha sert tedbirler uygulanacağını duyurdu.

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşım, park, bahçe, market, pazar yeri ve alışveriş yerleri ile cadde ve sokaklarda toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı, sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların görüldüğü belirtilen duyuruda, salgın riskinin en aza indirilmesi ve toplum sağlığını korumaya yönelik yeni tedbir kararlarının alındığı, tedbir kararlarına uymayanlar hakkında cezai işlem yapılmaktan kaçınılmayacağı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından duyurulan, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 14 - 15 Mayıs 2020 tarihli 53 ve 54 nolu kararlarında belirtilen tedbirler şöyle:

"Korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişilerarası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla il genelinde maske takılması zorunlu hale getirildi. Maske takmayanlar hakkında yaptırım tedbirleri daha sıkı şekilde uygulanacak. Berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve giriş-çıkış kısıtlaması olan illerden giriş-çıkışlarda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlere ilişkin 21 Mayıs Perşembe gününe kadar denetimler yapılacak. Şanlıurfa'da sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri 17 Mayıs Pazar günü, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençler ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilecek. 17 Mayıs 2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağı 12.00 - 18.00 saatleri arasında vatandaşlar gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin kampanya başlatılacak. Sınırlama kapsamındaki vatandaşların dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında ilgili Genelgeler ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam edecek ve gerekli tedbirlerin alınarak denetimler yapılacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının ilçe ve kenar mahallelerde daha etkin uygulanmasına yönelik tedbirler artırıldı. Karantina kararı verilen yerleşim yerlerindeki giriş çıkışlarının kontrol altında tutulmasına yönelik önlemler artırıldı. İlçe giriş-çıkış yerlerinde kolluk kuvvetleri tarafından ateş ölçümü, semptom sorgulaması, gidiş yeri amacının sorgulanması gibi uygulamalara kararlılıkla devam edilecek. Denetim yapan bütün ekipler denetimlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye riayet edilip edilmediği hususlarını gözetlenecek.Siverek olmak üzere il ve ilçelerde bulunan atölye, fabrika gibi iş yerlerinin denetimleri sıklaştırılacak ve izolasyon kurallarına uyulmayan yerlerde gerekli ceza-i müeyyideler uygulanacak. Akşam iftar saatinden sonra artan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe ile maske tedbirlerinin uygulanmadığı bölge, sokak, cadde gibi yerlerde kontrollü giriş-çıkış uygulaması yapılacak. Gerekirse bu alanlar geçici olarak tamamen araç ve yaya girişine kapatılacak. Ramazan Bayramına kadar seyyar satıcıların iftar ile sahur saatleri arasında faaliyetlerinin kısıtlanacak. 24-26 Mayıs tarihlerindeki bayram tatilinde özel araç ve yolcu minibüsleri ile kırsal mahallelerden ilçe ve il merkezlerine, ilçe merkezlerinden de il merkezine mazeretsiz ve gereksiz seyahatler engellenecek" - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA