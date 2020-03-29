Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri açıklaması
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Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını açıkladı.

29.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:07
Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı arttığı hatırlatıldı. Salgının vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, Vali Abdullah Erin başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilave tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "GAP Havalimanı yönetimi tarafından havalimanına, termal kamera sistemi temin edilerek, ivedilikle faal hale getirilmesine karara verildi. GAP Havalimanı ve şehirlerarası otogarda il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından il dışından gelen tüm yolcuların ateş ölçümlerinin yapılarak, şüpheli görülenlerin sağlık kuruluşuna sevkini sağlanmasına. İstanbul'dan gelen tüm yolcuların kimlik ve ikamet bilgilerinin alınarak Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydının yapılması ve ilgili aile hekimliğince 14 günlük takiplerinin yapılmasına karar verildi. Ayrıca olası vaka tanımına uyan, klinik durumları düzelip test sonuçları negatif sonuçlanan hastaların evde izolasyonu ve takibinde, kentin sosyo-kültürel yapısından kaynaklı, sıkıntılardan dolayı ortaya çıkan olumsuzlukları önlemek amacıyla bu hastaların ilde bulunan milli eğitim ile kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda 14 günlük izolasyon ve takibinin yapılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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