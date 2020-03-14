Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi
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Ramazan etkinlikleri, Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ve Ramazan etkinlikleri korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

14.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:17
Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ve Ramazan etkinlikleri korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüs Türkiye'de de şimdiye kadar 5 kişide görüldü. Salgın hastalığın tehdit unsuru taşıdığı gerekçesiyle, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ve Ramazan etkinlikleri iptal edildi.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, kentte alınan önlemlere ilişkin açıklamalar yapıldı.


Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şu ana kadar kentte 14 şüpheli vakanın görüldüğünü, hepsinin sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Umreden Şanlıurfa'ya dönen 994 kişinin de incelendiğini belirtti. Vali Erin, Korona virüs sonrasında kentte "fırsatçılık" yapanlara yönelik olarak da kapsamlı inceleme yapılacağını aktardı. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Erin, 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gidilmemesini önerdi.


"Halkın yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda tedbir alındı"


Olağan bir durumun olmadığını belirten Vali Erin, "Olağanüstü hiçbir durum yok. Alınan tedbirlerle şu anda çok iyi bir durumda olduğumuzu ifade edebiliriz. Sağlık Bakanının bizzat açıkladığı 2 tane tespit edilen ve yurt dışıyla bağlantılı oldukları dışında tespit edilen herhangi bir vaka yok. Suriye ile bağlantılı olan sınır kapılarımızda gerekli önlemleri ve tedbirleri ilk günden itibaren aldık. Şüpheli olarak nitelendirilebilecek vakalardan bu güne kadar 14 tane bizim resmi gönderdiğimiz ve test sonuçlarının tamamı negatif olan vakalarımız oldu. Urfa bu anlamda temiz. Halkın yoğun olarak faaliyet gösterdiği bütün alanlarda tedbirler alındı. Akçakale Sınır Kapısı ve karşı tarafta da görev yapan personellerimiz alınan tedbirlerle yakın bir şekilde takip ediliyor ve sağlık personeli aracılığıyla Türkiye ve Urfa'ya giriş yapan güvenli bölgedeki herkesin her türlü sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın genellikle rahat olmasında fayda var. Herkes görevi başında herkes üzerine düşeni yapıyor. Her türlü tedbir çok titiz bir şekilde alınıyor" dedi.


"Şanlıurfa'da bütün etkinlikler iptal edildi"


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri, Ramazan Ayı etkinlikleri ve kentteki diğer bütün etkinliklerin Korona virüsü tehdidi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Manşet

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