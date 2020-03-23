Şanlıurfa'da korona virüs koordinasyon, takip ve danışma kurulları oluşturuldu
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Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa'da korona virüs koordinasyon, takip ve danışma kurulları oluşturuldu

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ederken, salgının Şanlıurfa'da da yayılmasını engellemek ve önlemler almak korona virüs koordinasyon, takip ve danışma kurulları oluşturuldu.

23.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:16
Şanlıurfa'da korona virüs koordinasyon, takip ve danışma kurulları oluşturuldu

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ederken, salgının Şanlıurfa'da da yayılmasını engellemek ve önlemler almak korona virüs koordinasyon, takip ve danışma kurulları oluşturuldu.

Salgın karşısında Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Abdullah Erin, duyurulan tedbir kararlarına vatandaşların uymasının hayati önem taşıdığını belirterek, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin her türlü ihtiyacına yetişecek Vefa Sosyal Destek Grubunun hizmete başladığını ifade etti.

Koordinasyon, takip ve danışma kurulları oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar düzeyinde alınan kararlar hızlıca hayata geçirilirken, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde de kurullar oluşturuldu. İlimizde alınan önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasının takibi amacıyla, İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince il düzeyinde, Vali Abdullah Erin Başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu yanında ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan korona virüs koordinasyon kurulu ve danışma kurulu da oluşturuldu.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya Başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları, gruplar ve İl Sağlık Operasyon Merkezinin koordine edildiği İl Uygulama Takip Kurulu teşkil edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulunun almış olduğu kararların ilimizde etkin olarak uygulanması ve sahada yaşanan sıkıntılara karşı tavsiyelerde bulunması için İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Solmaz Başkanlığında İl Korona virüs Danışma Kurulu oluşturuldu. Kamu hastaneleri, Harran Üniversitesi ve Halk Sağlığı Hizmetleri bünyesinde görevli, enfeksiyon hastalıkları konusunda uzman doktor ve öğretim üyelerinden teşkil edilen kurulun sekretaryası İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri tarafından yerine getiriliyor.

Vefa sosyal destek grubu hizmete başladı

Salgın bulaşma riskini önlemek amacıyla 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanması üzerine, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları da teşkil edilerek, Şanlıurfa'da 13 ilçede göreve başladı. Vatandaşların, 112, 155 ve 156 telefon numaralarını arayarak ulaşabildiği Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşların gıda ve temizlik malzemelerini karşılıyor, sağlık muayenelerini yapıyor ve alışveriş ihtiyaçlarını temin ediyor.

Sanalda planlanıp, sahada uygulanıyor

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan kararları hızlıca hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, kurulların oluşturulması, planların yapılması ve alınan kararların hayata geçirilmesi için gerekli toplantıları büyük oranda sanal ortama taşıdı. Mobil haberleşme sistemleri üzerinde oluşturulan gruplarda hızlı ve etkin çözümler üretilirken, kurulların aldığı kararlar da en hızlı şekilde sahaya yansıtılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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