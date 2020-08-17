Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor

Şanlıurfa'da düğün salonları, mesire alanları, parklar, karantinaya alınan evler ile iş yerlerinde yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor
17.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:53

Şanlıurfa'da düğün salonları, mesire alanları, parklar, karantinaya alınan evler ile iş yerlerinde yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatları ile oluşturulan bin 349 personelden oluşan 292 denetim ekibi, denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, kent genelinde maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 275 kişiye 258 bin 750 TL, hafta sonu yapılan 125 düğünlerde yemek verilmemesi, maske takılması, fiziki mesafe kurallarının ihlal edilmemesi, salon girişlerinde ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımı gibi hususlar denetlendi. Bu denetimlerde ise ekipler, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 işletme ve 71 kişiye 63 bin 900 TL para cezası kesildi.

Karantinadaki evlerinde bulunmayanlara ceza yağdı

Ekipler, 2 bin 606 adreste izolasyon denetimi de gerçekleştirerek, karantina tedbiri uygulanan 11 bin 560 kişiyi kapsayan denetim anında evlerinde bulunmayan 18 kişi ikametlerine çağrılarak, haklarında 56 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.

Son olarak denetimler kapsamında 5 bin 768 iş yerini denetleyen ekipler, 59 işyeri ve 167 kişiye toplam 155 bin 192 TL para cezası uyguladı.

Yapılan açıklamada, kent genelinde denetimlerin devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Yaşam
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı 3. Sayfa
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Ekonomi
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti Magazin
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar örüldü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar örüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Fransız ilaç şirketi Sanofi, ABD'li Biopharma'yı 3,7 milyar dolara satın alıyor
Fransız ilaç şirketi Sanofi, ABD'li Biopharma'yı 3,7 milyar dolara satın alıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Süleyman Seba Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 14:23:07. #1.14#
title