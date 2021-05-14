Şanlıurfa'da korona külünçe geleneğine engel olamadı
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Şanlıurfa'da korona külünçe geleneğine engel olamadı

Şanlıurfa'da korona külünçe geleneğine engel olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı öncesinden gelenek haline gelen ve bayramların olmazsa olmaz lezzeti olan külünçe yani diğer adıyla bayram taplaması, bu bayramda da bölge halkının sofralarını süsledi.

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı öncesinden gelenek haline gelen ve bayramların olmazsa olmaz lezzeti olan külünçe yani diğer adıyla bayram taplaması, bu bayramda da bölge halkının sofralarını süsledi.

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı öncesinden gelenek haline gelen ve bayramların olmazsa olmaz lezzeti olan külünçe yani bayram taplaması geleneği, bu bayram da devam etti. Evlerde hamuru hazır hale getirilen, ekmek fırınlarında pişirilen külünçeler, Ramazan Bayramının vazgeçilmez çöreği olarak biliniyor. Sadece tatlı olarak değil, kimi zaman tuzlu ve susamlı çeşitleriyle de tercih edilen yiyecekler arasında yer alan külünçe, bayramlarda gelen konuklara ikram ediliyor. Yöre kadınları tarafından genellikle bayram günlerinde hazırlanan külünçeler, mahalle fırınlarında pişiriliyor.

Külünce süt, toz şeker, zeytinyağı, yaş maya, salep, tarçın, rezene kökünden yapılmış baharat, çörek otu, Hindistan cevizi ve un karışımından oluşuyor. Öğleye kadar yapılan hamur, yaklaşık 4-5 saat bekledikten sonra akşama doğru evlerde oklava ile açılıp tepsilere dizildikten sonra ekmek fırınlarına gönderiliyor. Fırında pişirilen külünçeler, Ramazan Bayramında yeniliyor. Aylarca bozulmadan kalabilen külünçeler çay ve peynirle de tüketilebiliyor. Evlerinde külünçe yapan Bedriye Kolsuz, "Biz burada külünce yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da külünçeyi yapıyoruz. Piştikten sonra çayın yanında hem kendimiz yiyoruz hem de misafirlere ikram ediyoruz" dedi.

Fırın görevlisi Ahmet Yürük ise, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da külünce pişiriyoruz. Korona virüs nedeniyle her yıl olan kalabalık bu yıl fazla olmadı. Vatandaşlar külünçelerini erken getirse fazla yoğunluk olmaz. Her zamanki gibi geç getirirse yoğunluk olabilir. Bu yüzden lütfen külünçelerinizi erken getirin" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da korona külünçe geleneğine engel olamadı
Şanlıurfa'da korona külünçe geleneğine engel olamadı
Şanlıurfa'da korona külünçe geleneğine engel olamadı
Şanlıurfa'da korona külünçe geleneğine engel olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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