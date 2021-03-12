Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor
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Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor

12.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:18

Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerini merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerini merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde devam eden dinamik denetim modeli kapsamında tematik denetimlere devam edildi. Denetimler kapsamında açıklamada bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, "Şanlıurfa olarak Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu Türkiye'deki 4 renkli risk kategorisinde mavi alarak en düşük risk kategorisinde bulunmaktayız. Şanlıurfa'nın mavi risk kategorisinde kalabilmesi vatandaşlarımızın işbirliğine bağlı. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile beraber sahadaki gerçekleştirmiş olduğumuz "Dinamik Denetim Modelinde tüm kamu personelleriyle beraber tematik denetimlerle haftanın belli bir günü belli bir alana yönelik denetimler devam ediyor. Bizlerin temel amacı bu denetimler sırasında vatandaşlarımıza uyarılarda ve bilgilendirmede bulunarak, kuralları hatırlatıp uyulmasını isteyerek Şanlıurfa'nın en düşük mavi risk kategorisinde devam edebilmesini sağlamak temel amacımız. Bağışıklamamızın da yüksek olması önemli bunun içinde aşılama hizmetlerimiz vatandaşlarımızın özellikle 65 üzerindeki vatandaşlarımızın doğru bilgilerin ilk ağızdan ulaşabilmesini çağrı merkezimizden gerekse yanlarına giderek bu süreci anlatarak daha fazla aşı yapmayı istiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda sadece kendilerini değil toplumu düşünerek hareket etmelerini istiyoruz. Bu süreçte kulaktan dolma bir sürü aşı ile ilgili söylenenlerin yaklaşık 2 aylık süreç içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadan yürütüldüğünü, herhangi ciddi bir yan etki ve ölümün görülmediğini idrak etmelerinden dolayı artık kendilerinde yavaş yavaş bu sürece doğru yöneliyorlar. Bizler sizler için sahadayız sürekli olarak anlatıyoruz bilgilendiriyoruz denetliyoruz. Ancak benden bir şey olmaz dersek kuralları ben aksatayım öbürleri uysun dersek o zaman bizim en kısa zamanda maviden Sarı, turuncu ve kırmızıya geçmemiz kaçınılmazdır. Yaşlılarımıza ve tanıdıklarımıza da doğru bilgileri aktararak inşallah bu sürecin hep beraber üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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