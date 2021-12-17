ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdurrahman Yaşar'ın kullandığı 44 LL 884 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden zemine düştü.

Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Ali ve Hüseyin Yaşar yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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