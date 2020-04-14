Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuk yaralandı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda oyun oynayan 6 çocuğa, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 3 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan 2 köpeği yakalarken, diğer köpeğin de yakalanması için arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA