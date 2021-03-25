Şanlıurfa'da kopan elektrik tellerine temas eden 11 küçükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da kopan elektrik tellerine temas eden 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kopan elektrik tellerine temas eden 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kopan elektrik tellerine değerek akıma kapılan 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kopan elektrik tellerine değerek akıma kapılan 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hayriye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Kayısı, koyunlarını eve getirdiği sırada kopan elektrik tellerinin bulunduğu boş araziden geçti.

Yerdeki tellerin üzerinden geçtikleri sırada hayvanlar akıma kapıldı. 11 küçükbaş hayvanı telef olan Kayısı, durumu polise ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, elektrik akımını keserek inceleme yaptı.

Kayısı, gazetecilere, hayvanlarını kurtarmak isterken kendisinin de akıma kapılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri gelip tutanak tuttu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan İhsan Yavuz Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Mert Günok Caner Erkin Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kopan elektrik tellerine temas eden 11 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:03:39. #1.16#
title