Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

03.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:10
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Selahattin Akdemir (37) idaresindeki 70 EY 937 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı yöne geçti.

Takla atan otomobil, önce seyir halindeki Mehmet Eren yönetimindeki 34 GC 7396 plakalı otomobile daha sonra Hasan Yıldızlar'ın kullandığı 34 KL 3487 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcu Esat Atıcı (31) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Atıcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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