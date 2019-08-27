27.08.2019 22:39

Şanlıurfa'da konsomatris operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yasa dışı olarak konsomatris olarak çalıştırıp toplumun ahlaki değer ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasa dışı olarak kadınları konsomatris olarak çalıştırıp toplumun ahlaki değer ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bir iş yerinden 10, diğer iş yerinden 5 olmak üzere 15 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olanlar sınır dışı işlemleri için ilgili kuruma teslim edildi. İş yeri sahiplerine cezai işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA