Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.

22.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:55
Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

'da komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçesi Mahallesi'nde yaşandı. İki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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