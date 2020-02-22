Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

22.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:55

Şanlıurfa'da komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA