Komşu Aileler Arasındaki Kavga Kanlı Bitti! Ölü ve Yaralılar Var
Şanlıurfa'da komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Bakış (30) ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış (36) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
İKİ AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile Güvenlik Korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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O köyde yaşadım belli bir süre. Kısmen haram yemenin hak hukuk bilmezliğin yan etkileri diyebilirim. Ama ölen iki garibanda dört dörtlük insanlardı. Hele korucu olan... Asıl olayın sorumlularına bir şey olmuyor. Ortadaki garibanlar güme gidiyor.Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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dandini dandini dastana danalar girmiş bostana. . . . Adam olmazlar. . . 5000 sene daha geçse de adam olmazlar.Cevap Yaz 29 9 Yayından Kaldır
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Bazen her şey para değil namus sorunları olmuştur para için can almak kolay degilCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Bunlar isotun yan etkileri mi?Cevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
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Urfa lı değilim ama sadece urfa mı bütün dünya para ve arazi için birbirini öldürümüyor muCevap Yaz 52 7 Yayından Kaldır