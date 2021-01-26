Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA'da 6 evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kentte hafta sonu kısıtlamasında yaşanan 6 evden kombi hırsızlığı olaylaları ile çalışma başlattı. Güvenlik kamaresı kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen kombiler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK