Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama
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Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama

26.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:13
Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA'da 6 evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da 6 evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kentte hafta sonu kısıtlamasında yaşanan 6 evden kombi hırsızlığı olaylaları ile çalışma başlattı. Güvenlik kamaresı kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen kombiler ise sahiplerine teslim edildi.


Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama
Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama
Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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