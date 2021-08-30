Şanlıurfa'da koca dehşeti
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Şanlıurfa'da koca dehşeti

Şanlıurfa'da koca dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da cani koca, tartıştığı eşini ellerini bağlayıp leğendeki suda boğarak öldürdü.

Şanlıurfa'da cani koca, tartıştığı eşini ellerini bağlayıp leğendeki suda boğarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre A.T. (46), 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay (40) ile tartıştı. İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışmada A.T., ellerini bağladığı eşini su dolu plastik leğende boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, elleri bağlı halde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da kadın cinayeti! 7 çocuk annesi eşini, su dolu leğende boğarak öldürdü
Şanlıurfa'da kadın cinayeti! 7 çocuk annesi eşini, su dolu leğende boğarak öldürdü
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