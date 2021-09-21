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Şanlıurfa'da Kızılay Meydanı Projesi ödüllü yarışmayla belirlenecek

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da Kızılay Meydanı Projesi ödüllü yarışmayla belirlenecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapılması planlanan Kızılay Meydanı Projesi ödüllü yarışmayla belirlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapılması planlanan Kızılay Meydanı Projesi ödüllü yarışmayla belirlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kente yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren belediye, tarihi silueti bozan betonarme yapıları kentin merkezinden arındırarak bir yandan tarihi dokuyu koruyor diğer yandan şehre modern bir görünüm kazandırıyor.

Şanlıurfa'da kaynakları planlı, etkili ve verimli kullanarak, alt yapı, üst yapı, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, Kızılay Meydan Projesi'nde uygulanacak projeyi yarışma ile belirleyecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla isteyen katılımcıların Kızılay Meydan Projesi için fikir üretmeleri, projelendirmeleri ve bu projelerini belediyeye ulaştırmaları isteniyor.

Yarışmada birinciye 100 bin ikinciye 75 bin üçüncüye ise 50 bin lira ödül verilecek yarışmada ise ilk 5'te yer alacak olan yarışmacılar, 20 bin lira ödül verilecek.

Toplamda 325 bin lira ödüllü yarışmaya katılacak katılımcılar, yarışmaya ait detaylı bilgilere belediyenin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da Kızılay Meydanı Projesi ödüllü yarışmayla belirlenecek - Haberler
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