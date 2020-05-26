Şanlıurfa'da kısıtlamayı ihlal eden 431 kişiye ceza
Şanlıurfa'da kısıtlamayı ihlal eden 431 kişiye ceza Üç günde 1 milyon 940 bin lira para cezası Şanlıurfa'da, 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 431 kişiye idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'da kısıtlamayı ihlal eden 431 kişiye ceza
Üç günde 1 milyon 940 bin lira para cezası
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 431 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın devam ettiği Ramazan Bayramı'nda Şanlıurfa'da da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde kent genelinde yasağın ilk 3 gününde 431 kişinin kısıtlama kurallarını ihlal ettiği belirlendi. 431 kişiye, 1 milyon 940 bin lira idari para cezası uygulandı.
Güvenlik güçlerinin kent genelinde denetimleri devam ediyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA