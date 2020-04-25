Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi
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Zonguldak, Şanlıurfa, Güncel, Haber

Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi

Şanlıurfa'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira para cezası kesildi.

25.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:35
Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi

Şanlıurfa'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.

Güvenlik güçlerince kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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