Şanlıurfa'da kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kısa kısa

Şanlıurfa'da kısa kısa
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde okuma-yazma kurslarının sayısı arttırılacak.

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde okuma-yazma kurslarının sayısı arttırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Abdullah Erin'in talimatıyla tüm ilçelerde devam eden 28 merkezdeki 1. ve 2. kademeden oluşan 188 kursa ilave olarak 226 merkezde daha okuma yazma kursları açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, Şanlıurfa'nın okuma yazma bilmeyen vatandaşlar konusunda bir sıkıntısının olduğunu belirterek daha önceden devam eden okuma yazma kurslarına ilave kurslar açarak, 2022 yılı sonuna kadar okuryazar olmayan nüfus sayısını asgariye çekmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kentte okuma-yazma bilmeyenlerin sayısın çok yüksek olduğunu ifade Vali Erin, "Bunun için yıl sonuna kadar, tüm Kaymakamlıklarımız, Halk Eğitim Merkezlerimiz ve üniversitemiz ile birlikte bu oranı 2021 yılı sonuna kadar yüzde 50, 2022 yılında da minimum noktaya çekmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kampanyanın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Erin, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşların mutlaka kurslara katılmaya davet etti.

-Haliliye Belediyesinin çalışmaları

Haliliye Belediyesince bazı mahallerde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şair Nabi Mahallesi'nde devam eden kilitli beton parke çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek'in de eşlik ettiği incelemede Başkan Canpolat, DEDAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alındığı sokaktaki üst yapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Canpolat, "DEDAŞ işlemlerini bitirmiş olduğu sokaklara Haliliye Belediyesi olarak iki ekip olarak buraya girdik. Şair Nabi Mahallemizdeki bozulan yollarımızı, bozulan kaldırımlarımızı ekiplerimiz bir an önce düzeltip vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunacaklar. Sonuçta elektrikle ilgili olan kısımda mahallemiz için çok çok önemli o nedenle bu yatırımı bizde istedik ve sonrasında bozulan yollarımız ve kaldırımlarımızı bir an önce düzeltip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Demet Akalın Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:04:24. #1.15#

title