Şanlıurfa'da Kış

Şanlıurfa'nın Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda kalan bazı araçlar, tuzlama ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA