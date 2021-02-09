Şanlıurfa'da kırsal mahallelerdeki okullar, yüz yüze eğitim için dezenfekte ediliyor

Haliliye Belediyesi, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal mahallelerdeki okullarda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerine giderek buradaki okulları dezenfekte etmeye başladı.

Ekipler, okulların ortak kullanım alanları başta olmak üzere köşe bucak okul binalarının tamamını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlıyor.

Çamlıdere Mahalle Muhtarı Halit Kaya, Haliliye Belediyesinin mahallelerinde dezenfekte çalışması başlattığını belirterek, "Ekip, ilkokuldan başlamak üzere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve lisemizi dezenfekte etti. Çamlıdere halkı olarak Haliliye Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Ulubağ İlkokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Mustafa Tekin de okullarında 550 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, "Koronavirüs sürecinde dezenfekte çalışması yaptığı için belediyemize teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan ekipler. Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların açık alandaki ortak kullanım alanlarında da dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan