Şanlıurfa'da kırmızı biber hasadı devam ediyor

Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezlerinden isot yapımında kullanılan kırmızı acı biberin hasadı sürüyor.

Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezlerinden isot yapımında kullanılan kırmızı acı biberin hasadı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin simgelerinden isotun hasadı nedeniyle Büyükşehir Belediyesince Akçakale ilçesinde biber toplama etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinlikte yöre kadınlarıyla birlikte tarladan kırmızı biber topladı.

Etkinlikte konuşan Beyazgül, Şanlıurfa'nın güneşi, toprağı ve suyuyla yetişen isotun lezzetinin başka bir yerde bulunamayacağını belirtti.

Üretilen isotların yerli tohumla yetiştirildiğini aktaran Beyazgül, "Dünyada Urfa İsotu'ndan daha lezzetlisi yoktur. Ayrıca çiğköfteyi bu isotun haricinde lezzetli yapan bir isot daha yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler, biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, arkasındayız.' sözünün ışığında üretiyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman isotta yüzde 46'lık bir ihracat artışı var. Türkiye bu isotu çok sevdi öyle görünüyor ki dünya da bu Urfa İsotu'na hayran kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hasat etkinliğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme