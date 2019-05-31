Şanlıurfa'da kiralık araçlardan 7 milyon liralık tasarruf

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yayımladığı 'Araç Genelgesi' ile toplam 91 kiralık aracı iade ederek yıllık 7 milyon 251 bin lira tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tasarruf tedbirleri kapsamında yayımladığı Araç Genelgesinin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Kurumsal tüm daire başkanlıklarına iletilen genelgenin ardından Büyükşehir bünyesindeki 7 iş makinesi ve 44 binek araç, ŞUSKİ'ye bağlı olarak da 28 iş makinesi ve 12 binek araç ile toplamda 91 araç otoparka çekildi. İş verimliliğinin ve tasarruf hususlarının dikkate alınarak yayımlandığı genelge kapsamında araç kiralama ve yakıt giderleri ile yılda toplam 7 milyon 251 bin lira tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlenen basın açıklamasında genelgenin detaylarını kamuoyuna aktaran Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, atılan tüm adımların hizmet amaçlı olarak uygulandığını söyleyerek, "Tasarruf tedbirleri noktasında hareket ederek Büyükşehir Belediyemizde bir genelge hazırladık. Bu genelge çerçevesinde hizmet ağırlıklı araç kullanımını kararlaştırdık. Tüm araçlara hizmet tahsisi getirildi. Tüm araçları her dair başkanlığı için oluşturduğumuz araç havuzunda topluyoruz" dedi.

Kullananlar hakkında işlem yapılacak

Belediyenin elinde kalan araçların ise izinsiz kullanılmayacağını söyleyen Beyazgül, "İhtiyaca göre kişi görev emri ile aracı kullanacak. Görevi gereği mesai dışı çalışması gerekenler haricinde tüm araçlar mesai bitiminde kendi daire başkanlıklarının otoparkına çekilecek. Kesinlikle dışarı çıkarılmayacak. Çıkarılanlar ve izin verilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu genelge ile halkımızın hizmeti için ayrılmış araç ve gereçler amacına uygun verimli ve tasarruflu kullanılmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Toplam 7 milyon lira tasarruf

Araçlardan toplam 7 milyon lira gibi bir tasarruf elde ettiklerini belirten Beyazgül, "Yakıttan tasarruf edilen araçlar toplamda 44 tanedir. Bu araçlardan 1 milyon 403 bin yakıttan, 116 bin 970 lira da aylık kiradan tasarruf edilmektedir. Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığımızda toplamda 42 araç ile 770 bin kira bedeli ve 2 milyon 200 bin yakıt tasarrufu sağlanmıştır. ŞUSKİ'de de 40 araçta tasarruf sağlanmıştır. Toplamda 7 milyon 251 bin 951 lira belediyemiz tasarruf sağlamış olacaktır. Yani ŞUSKİ, Fen İşleri ve Büyükşehir Belediyemizde binek araçlardan ve iş makinelerinden iş makineleri atıl vaziyette olduğu için geri çekilmiştir. Araçların takibi yapılacaktır. Araca ihtiyaç duyulduğu zaman yine kiralayacağız. Bir müddet atıl vaziyette kalabiliyor. O süre zarfında da kira işlemesin diye araçları kira kısmından çıkarıyoruz. Kimse belediyemize ait araçları şahsi aracı gibi kullanamayacak. Kullananlar hakkında yasal soruşturma yapılacak. Araçlarımız hizmet ağırlıklı olacaktır. Yasalar çerçevesinde nasıl kullanılması gerekiyorsa makam aracı olan makam aracı olarak, hizmet aracı da yine kendi mevzuatı içerinde gerektiği gibi kullanacak. Yaptığımız tasarruflar neticesinde aylık 600 bin olmak üzere bir tasarruf sağlıyoruz. Rakamlar daha da yükselebilir çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda yıllık 7 milyon 200 binlik bir tasarruf sağlamış bulunmaktayız. Kirada olan ek binalarımız için de çalışma yapılmaktadır. Bunlar da tasarruf tedbirlerimiz çerçevesinde toparlanıp bir kısmı kiradan çıkarılacaktır. Orada da bir tasarruf sağlamayı ön görüyoruz. Urfa'ya en güzel hizmet nasıl yapılırsa o şekilde çalışmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA