Şanlıurfa'da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı
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Şanlıurfa'da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

10.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:55
Şanlıurfa'da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

ŞANLIURFA'da, bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması tepkilere yol açtı.

ŞANLIURFA'da, bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması tepkilere yol açtı.

Eyyübiye Mahallesi'nde üstü açık bir kamyonette kilolarca etin, üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşınması görüntülendi. Etlerin sağlıksız koşullarda taşındığı anlara ilişkin fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca cezai işlem uygulanmasının istendiği yorumlar yapıldı.Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, söz konusu kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kamyoneti tespit etmesinin ardından sürücüye 'hijyenik olmayan koşullarda yapılan taşıma' nedeniyle 18 bin 383 lira cezai işlem uygulanacağı ve götürüldüğü iş yerinin de bir ay süreyle kapatılacağını bildirdi.


Şanlıurfa'da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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