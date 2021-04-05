Şanlıurfa'da KGYS kameralarıyla denetim başladı
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Şanlıurfa'da KGYS kameralarıyla denetim başladı

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da KGYS kameralarıyla denetim başladı

Şanlıurfa'da, trafik kurallarının ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

Şanlıurfa'da, trafik kurallarının ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'daki trafik ihlallerini en aza indirmek ve kazaların önüne geçmek amacıyla KGYS kamerayla trafik denetimi gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, KGYS ile kırmızı ışık, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği kural ihlalleri türünde trafik denetimlerine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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