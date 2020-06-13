Şanlıurfa'da keşif ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da keşif ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da jandarma personeli ile bir vatandaşı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da keşif ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı
13.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:10

Şanlıurfa'da jandarma personeli ile bir vatandaşı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, merkez Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi'nde meydana gelen olay hakkında bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Eyyübiye Kaymakamlığı keşif heyetinin Payamlı Mahallesi Hacıali Sokak'ta keşif yaptığı sırada, H.G'ye ait olduğu iddia edilen inşaat halindeki evden açılan ateş sonucu bir jandarma personeli ile ihbarcı C.G'nin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili olarak başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen S.G. ve babası H.G'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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