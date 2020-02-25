Şanlıurfa'da keklik operasyonu
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Şanlıurfa'da keklik operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.

25.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:45
Şanlıurfa'da keklik operasyonu

'da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerde kaçak avlanan keklik bulunduğunu tespit etti.

İki ayrı operasyonda ele geçirilen 9 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerine teslim edildi.

Keklikleri bulunduran 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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