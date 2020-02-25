Şanlıurfa'da keklik operasyonu
Şanlıurfa'da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.
Şanlıurfa'da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerde kaçak avlanan keklik bulunduğunu tespit etti.
İki ayrı operasyonda ele geçirilen 9 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerine teslim edildi.
Keklikleri bulunduran 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.