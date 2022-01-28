Şanlıurfa'da kedi kurtarma operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kedi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da kedi kurtarma operasyonu

Şanlıurfa'da kafası tuvalet kapağına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kafası tuvalet kapağına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesinde yaşandı. Bir evde bulunan kedinin kafası tuvalet kapağına sıkıştı. Duruma fark eden ev sahibi, kapağı kendi imkanları ile çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kedinin kafasını sıkıştığı kapaktan çıkardı. Ev sahibi, kedisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title