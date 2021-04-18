Şanlıurfa'da kebapçılar denetlendi

Türkiye'nin acısı ve kebaplarıyla ünlü illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kebapçılar ramazan dolayısıyla yoğun bir şekilde denetlendi.

Türkiye'nin acısı ve kebaplarıyla ünlü illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kebapçılar ramazan dolayısıyla yoğun bir şekilde denetlendi.

Ciğer Kebabı, Urfa Kebabı, Haşhaş Kebabı ve Keme Kebabıyla meşhur olan Şanlıurfa'da işletmelerin denetimi yapıldı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla halk sağlığını göz önünde bulunduran denetimlerini ilçenin dört bir tarafında ara vermeden sürdürüyor.

Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulandı

Ramazan ayı dolayısıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece paket ve gel al servisi yapan ocakbaşlarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, maske ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği kontrol edilirken gıda ürünlerinin saklama koşullarını da kontrol eden zabıtalar, kurallara uymadığı belirlenen iş yerleri hakkında da yasal işlem başlattı.

Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı