Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması yaptı.

Kontrollerde tarihi geçmiş ürünlere el koyan ekipler, işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Ticaret, Zabıta, Güncel, Haberler

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