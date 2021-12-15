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Şanlıurfa'da kaza yapan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Şanlıurfa'da kaza yapan araç takla attı Şanlıurfa'da trafik kazası yapan sürücü ters dönen aracından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

ŞANLIURFA (İHA) - - Şanlıurfa'da kaza yapan araç takla attı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da trafik kazası yapan sürücü ters dönen aracından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kaza, Şanlıurfa'nın Kuzeybatı Çevreyolu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Edilen bilgiye göre kaza, 13.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Kuzeybatı Çevreyolu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında, 63 K 2698 plakalı otomobil ile 34 FL 0534 plakalı Volkswagen markalı otomobil çarpıştı. İki aracın çarpışması sonucu 63 K 2698 plakalı araç takla atarak durabildi. Takla atan araç sürücüsü bir süre araç içerisinde sıkıştı. Diğer araçta bulunan 2 kadın da kazayı hafif yarayla atlattı. Ters dönen araçta sıkışan sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan2 kadın yolcu ise şok yaşadı. Kazazedeler yakınları tarafından sakinleştirilirken belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kaza yapan araç takla attı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri

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