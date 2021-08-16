Şanlıurfa'da kaza; Vedat öldü, annesi ve ağabeyi ile 2 kişi yaralı

ŞANLIURFA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Vedat Dusak (17) yaşamını yitirdi, annesi ve ağabeyi dahil 4 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Vedat Dusak (17) yaşamını yitirdi, annesi ve ağabeyi dahil 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Viranşehir yolu kırsal Payamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden Berat Dusak yönetimindeki 63 KY 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Berat Dusak, yanında bulunan annesi Esmer Dusak ve kardeşi Vedat Dusak ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vedat Dusak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak