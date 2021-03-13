Şanlıurfa'da kaza anları şehir polis kameralarına yansıdı
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Şanlıurfa'da kaza anları şehir polis kameralarına yansıdı

13.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:04
Şanlıurfa'da kaza anları şehir polis kameralarına yansıdı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Geri geri gelen çöp toplama aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada çöp toplama aracı ile otomobilde maddi hasar oluştu. İkinci kaza ise, Haliliye Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Motosikleti ile seyir halindeki sürücü kayganlaşan zeminde kaldırıma çarparak devrildi. Yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza anları mobese kameralarına yansıdı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kaza anları şehir polis kameralarına yansıdı
Şanlıurfa'da kaza anları şehir polis kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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