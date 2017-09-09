Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 34 YMS 11 plakalı otomobil ile 63 LN 842 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araçta şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl devlet hastanesine kaldırıldı.



Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA